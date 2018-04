Bundesfinanzminister Scholz hat davor gewarnt, die politischen Auswirkungen des Brexit auf die Europäische Union und auf Deutschland zu unterschätzen.

Niemand habe sich bislang wirklich Gedanken gemacht über die weitreichenden Änderungen, die der britische EU-Austritt mit sich bringen werde, sagte Scholz am Rande des Frühjahrstreffens des Internationalen Währungsfonds in Washington. Nach dem Brexit werde die Wirtschaftsleistung der EU hauptsächlich aus Ländern mit dem Euro erbracht. Auch die Rolle Deutschlands wird sich Scholz zufolge verändern. Als Land mit der größten Bevölkerungszahl und der größten Wirtschaftskraft werde Deutschland künftig noch mehr im Zentrum der EU stehen und könne sich nicht in eine passive Rolle zurückziehen.

