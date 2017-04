Bundespräsident Steinmeier besucht heute Mittag das Europäische Parlament in Straßburg.

Dabei trifft er mit Parlamentspräsident Tajani zusammen. In seiner Rede vor den Abgeordneten wird Steinmeier sich voraussichtlich mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU auseinandersetzen. Um das Thema wird es auch beim Antrittsbesuch von Außenminister Gabriel heute in London gehen.



Die britische Premierministerin May hatte vergangene Woche den Austritt beantragt und damit das auf zwei Jahre angesetzte Verfahren in Gang gesetzt.