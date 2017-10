Im Streit um die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens nach einem Brexit kritisiert Europaparlaments-Präsident Tajani Londons bisheriges Angebot als viel zu niedrig.

Die in Aussicht gestellten 20 Milliarden Euro seien - Zitat - "Peanuts", sagte Tajani der BBC. Die britische Regierung sei an dieser Stelle nicht realistisch. In Anspielung auf einen bekannten Ausspruch der früheren Premierministerin Thatcher betonte Tajani, die Europäer wollten "ihr Geld zurück". Erst wenn Einigung über dieses Thema bestehe, könnten Verhandlungen über einen neuen Deal mit London beginnen.



Brüssel verlangt von Großbritannien, früher zugesagte Zahlungsverpflichtungen auch nach einem Austritt noch zu erfüllen. Sie werden von EU-Seite auf 60 bis 100 Milliarden geschätzt.