Die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in der EU sollen Vorrang bei den Verhandlungen über den Brexit haben.

Das teilten EU-Parlamentspräsident Tajani und die britische Premierministerin May nach einem Treffen in London mit. Man sei sich über die Bedeutung der rechtlichen Sicherheit etwa für Studenten, Arbeitnehmer und Familienangehörige einig, die auch nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht in ihr Heimatland zurückkehren.



Das Europäische Parlament ist bei den anstehenden Gesprächen zwar nicht direkt beteiligt, wird aber regelmäßig informiert und muss einem künftigen Abkommen zwischen der EU und Großbritannien zustimmen.