EU-Ratspräsident Tusk hat Großbritannien aufgefordert, in der Europäischen Union zu bleiben.

Wörtlich sagte Tusk im Europaparlament in Straßburg, "unsere Herzen sind weiter offen." Sollte es in Großbritannien keinen Sinneswandel geben, werde der Brexit mit allen negativen Konsequenzen Realität, so Tusk. Er zitierte den britischen Brexit-Minister Davis mit den Worten, wenn die Demokratie ihre Meinung nicht ändern könne, dann höre sie auf, eine Demokratie zu sein. Kommissionspräsident Juncker ergänzte, er hoffe, die Botschaft Tusks komme bei der britischen Regierung an.



Einem Ende des Austrittsprozesses müssten alle anderen 27 EU-Staaten zustimmen. Laut Plan soll Großbritannien die Europäische Union Ende März 2019 verlassen. Die Verhandlungen darüber kommen aber nur schleppend voran.

