Die Spitzen der EU haben Großbritannien angeboten, in der Europäischen Union zu bleiben.

Im Europaparlament in Straßburg sagte Ratspräsident Tusk wörtlich: "Unsere Herzen sind weiter offen." Sollte es in Großbritannien keinen Sinneswandel geben, werde der Brexit mit allen negativen Konsequenzen Realität, so Tusk. Kommissionspräsident Juncker ergänzte, er hoffe, die Botschaft Tusks komme bei der britischen Regierung an. Ein Sprecher von Premierministerín May wies den Vorschlag allerdings bereits zurück. Er betonte, die Briten hätten sich für einen Austritt aus der EU entschieden, und diesen Beschluss werde man umsetzen.

