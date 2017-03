Das britische Unterhaus hat das Brexit-Gesetz unverändert verabschiedet.

Die Abgeordneten setzten sich damit in London über die Kritik des Oberhauses hinweg, das zwei Zusätze verlangt hatte. Zum einen sollte das Parlament am Ende über das Brexit-Abkommen mit der EU abstimmen und dieses gegebenenfalls ablehnen können. Zum anderen sollten EU-Bürger in Großbritannien eine Garantie erhalten, dass sie auch nach dem Austritt aus der EU im Land bleiben dürfen.



Beides lehnte das Unterhaus ab. Damit ist der Weg so gut wie frei für die Austrittsverhandlungen mit der EU. Zwar muss das Oberhaus nun abermals befragt werden, die Zustimmung gilt nun aber als Formsache.