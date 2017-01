Brexit Unterhaus setzt Premierministerin eine Frist

Die britische Premierministerin Theresa May. (AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)

Abgeordnete des britischen Unterhauses haben Premierministerin May aufgefordert, einen genauen Fahrplan für den Ausstieg aus der Europäischen Union vorzulegen.

Außerdem müsse die Regierung bis spätestens Mitte Februar erklären, wie sie sich die künftigen Beziehungen zur EU vorstelle, sagte der Vorsitzende des Brexit-Ausschusses, Benn, in London. Die gesetzte Frist sei nötig, damit Parlament und Öffentlichkeit die Pläne prüfen könnten. Es wird damit gerechnet, dass die Premierministerin bis Ende März den Austrittsantrag in Brüssel stellt. May ist zuletzt innenpolitisch unter Druck geraten, weil sie ihre Strategie für die anstehenden Brexit-Verhandlungen nicht preisgeben wollte.