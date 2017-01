Brexit-Urteil Britisches Parlament hat Mitspracherecht beim EU-Austritt

Die Flaggen Großbritanniens und der EU (picture alliance / dpa-Zentralbild / Andreas Engelhardt)

Die britische Regierung muss dem Parlament ein Mitspracherecht beim Austritt aus der Europäischen Union einräumen.

Dies entschied das Oberste Gericht des Landes in London. Es wies damit eine Berufung der konservativen Regierung von Premierministerin May gegen die Entscheidung einer unteren Instanz ab. Der Vorsitzende des Supreme Court, Lord Neuberger, sagte, die für den Brexit nötigen Gesetzesänderungen könne nur das Parlament beschließen. Der EU-Austritt an sich dürfe aber nicht in Frage gestellt werden. Das Gericht entschied auch, dass die Regionalparlamente von Schottland, Nordirland und Wales kein Recht zur Mitentscheidung haben.



Brexit-Minister Davis erklärte, die Regierung werde auch nach dem Urteil am bisherigen Zeitplan festhalten. Man werde innerhalb der nächsten Tage einen Gesetzesvorschlag unterbreiten, um das Parlament über eine Austrittserklärung abstimmen zu lassen.