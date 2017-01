Brexit Urteil des Obersten Gerichts Großbritanniens erwartet

Die Flaggen Großbritanniens und der EU (picture alliance / dpa-Zentralbild / Andreas Engelhardt)

Das Oberste Gericht Großbritanniens entscheidet heute darüber, ob das Parlament ein Mitspracherecht beim Austritt aus der Europäischen Union hat.

Dabei geht es um die Frage, ob die Regierung den Beginn der Austrittsgespräche über den Kopf der Abgeordneten hinweg einleiten kann. Ein Londoner Gericht hat dies in erster Instanz verneint. Premierministerin May ließ das Urteil anfechten. Sie will die Austrittsprozess bis Ende März in Gang setzen.



Eine weitere Frage ist, ob das Oberste Gericht auch den Regionalparlamenten Nordirlands und Schottlands ein Mitspracherecht zubilligt. Dies hatten Vertreter der mit Autonomierechten ausgestatteten Regionen vor Gericht gefordert. Nordiren und Schotten hatten sich beim Brexit-Votum im Sommer 2016 mehrheitlich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen.