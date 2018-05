Nach einer weiteren Verhandlungsrunde über den Brexit haben europäische Teilnehmer einen Stillstand in wichtigen Fragen beklagt.

Die britische Seite habe zu zentralen Punkten immer noch keine Positionen, hieß es von EU-Unterhändlern nach den Gesprächen in Brüssel. So gebe es weiterhin keine substanziellen Fortschritte in der Frage, wie eine Grenze zwischen dem EU-Mitgliedsstaat Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden könne. Ein anderer Streitpunkt sei eine weitere Beteiligung Großbritanniens am gemeinsamen Satelliten-Navigationsprogramm Galileo. Fünf Wochen vor dem wichtigen EU-Gipfel Ende Juni laufe die Zeit davon, hieß es.

