EU-Kommissionspräsident Juncker hat die britische Regierung aufgefordert, schnell ein klare Position zu den Beziehungen mit der Europäischen Union nach dem Brexit einzunehmen.

Nur noch ein Jahr vor dem EU-Austritt sei es nun Zeit, Reden in Verträge und Zusagen in Vereinbarungen umzuwandeln, sagte Juncker vor dem Europaparlament in Straßburg. Besonders wichtig sei dies in der Frage der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland.



Der Brexit-Verhandlungsführer der EU, Barnier, meinte, Großbritannien könne nach dem Brexit nicht ein Drittstaat werden und gleichzeitig der Vorteile der EU genießen. Der Binnenmarkt könne nicht als Auswahlmenü betrachtet werden.

