Die EU und Großbritannien haben ihre zweite Verhandlungsrunde über den Brexit abgeschlossen.

Am frühen Nachmittag wollen EU-Unterhändler Barnier und der britische Brexit-Minister Davis ihre Ergebnisse vorstellen. Dem Vernehmen nach gab es bei den seit Montag laufenden Gesprächen keine größeren Fortschritte. Aus Verhandlungskreisen verlautete allerdings, die Treffen seien konstruktiv und höflich verlaufen. Zentrale Themen waren die künftige rechtliche Stellung von EU-Bürgern in Großbritannien und umgekehrt, die Finanzforderungen der EU an London sowie der Status der britischen Provinz Nordirland.