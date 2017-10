Bundeskanzlerin Merkel will bei den Brexit-Verhandlungen darauf dringen, dass dabei möglichst geringer Schaden für Deutschland entsteht.

Zugleich sagte Merkel auf dem Kongress der Gewerkschaft IG BCE in Hannover, die anderen 27-Mitgliedstaaten seien entschlossen, die Europäische Union weiterzuentwickeln. So habe es in den vergangenen Monaten Fortschritte etwa in der Flüchtlings-, Migrations- und Verteidigungspolitik gegeben, die vor einem Jahrzehnt noch undenkbar gewesen seien. - Zum Abschluss der fünften Runde zwischen London und Brüssel erklärte heute EU-Verhandlungsführer Barnier, sie habe kaum Ergebnisse gebracht. Im Streit über die Schlussrechnung beim EU-Austritt Großbritanniens gebe es sogar eine Blockade. Dagegen sprach der britische Brexit-Minister Davis von erheblichen Fortschritten und appellierte an die EU, die Gespräche jetzt auszuweiten.