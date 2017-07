In Brüssel gehen die Brexit-Verhandlungen heute in eine neue Runde. Ein Thema dürfte dabei auch der neue Vorschlag des britischen Finanzministers Hammond für eine mehrjährige Übergangsphase sein. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Norbert Spinrath lehnt dies allerdings ab.

"Europa wird sich auf eine solche Hängepartie nicht einlassen", sagte Spinrath im Deutschlandfunk. Wer im Binnenmarkt bleiben wolle, müsse auch allen Arbeitnehmern in der EU Freizügigkeit gewähren. Dies hätten die Briten in ihrem Referendum aber mehrheitlich abgelehnt. Zur Höhe der finanziellen Forderungen der EU an Großbritannien verwies der SPD-Politiker auf die Angaben von Verhandlungsführer Barnier, der von einer Summe zwischen 60 und 100 Milliarden Euro gesprochen hatte. London müsse den Verpflichtungen nachkommen, betonte er, dabei gehe es etwa um Pensionen für EU-Beamte oder langfristige Infrastruktur-Projekte.



Mit Blick auf die Haltung der britischen Regierung sagte Spinrath, Premierministerin May habe noch keine klare Linie gefunden, inhaltliche Konzepte seien nicht absehbar. Insgesamt habe sie sich ordentlich verzockt. Seit den Neuwahlen sei die Unterstützung im Volk spürbar gesunken: "May wird den Winter politisch nicht überleben", sagte Spinrath. Und wenn den Bürgern klar werde, welche Folgen mit dem Brexit verbunden seien, könnten sie ihre Meinung vielleicht noch einmal ändern. "Ich würde mir ein neues Referendum wünschen", betonte der SPD-Politiker.