In Brüssel beginnt am Vormittag die zweite Gesprächsrunde zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Die Verhandlungsführer Barnier und Davis wollen unter anderem über die künftige rechtliche Stellung von EU-Bürgern in Großbritannien sprechen sowie über die Finanzforderungen der Europäischen Union. Thema dürfte auch der neue Vorschlag von Finanzminister Hammond für eine mehrjährige Übergangsphase sein. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Spinrath sagte dazu im Deutschlandfunk, Europa werde sich auf eine solche Hängepartie nicht einlassen. Finanzielle Verpflichtungen müssten eingehalten werden, und wer im Binnenmarkt bleiben wolle, müsse auch allen Arbeitnehmern in der EU Freizügigkeit gewähren. Mit Blick auf die Haltung der britischen Regierung sagte Spinrath, Premierministerin May habe sich ordentlich verzockt. Seit den Neuwahlen sei die Unterstützung im Volk spürbar gesunken. Deshalb gehe er davon aus, dass May den Winter politisch nicht überleben werde.