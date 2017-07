Der Europapolitiker Brok hält eine Übergangsregelung für den Brexit für unvermeidlich.

Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Politiker, es sei unwahrscheinlich, dass der Brexit 2019 kommen werde. Zunächst müsse es Verhandlungen über einen Scheidungsvertrag geben, dann könnten Gespräche zu den Austrittsregelungen folgen. Bei den aktuellen Verhandlungen sei besonders wichtig, dass Großbritannien EU-Bürgern Statusgarantien gebe. Es könne nicht sein, sagte Brok, dass sie zu Bürgern zweiter Klasse würden, und forderte eine unabhängige Schiedsstelle. Zur Frage der Kosten des Brexit wollte Brok sich nicht festlegen. Bevor nicht alle Verpflichtungen auf dem Tisch lägen, könne man an dieser Stelle nicht konkret werden.



Der Streit über die finanziellen Forderungen der EU an Großbritannien steht ab heute im Mittelpunkt der Brexit-Verhandlungen in Brüssel. EU-Verhandlungsführer Barnier hatte von einer Summe zwischen 60 und 100 Milliarden Euro gesprochen.



Der britische Finanzminister Hammond hatte eine längere Übergangsfrist vorgeschlagen, um neue Strukturen etablieren zu können. Dafür gebe es inzwischen auch im Kabinett eine Mehrheit.