Die britische Premierministerin May hat den Entwurf der EU-Kommission für einen Brexit-Vertrag zurückgewiesen.

Ihre Regierung könne das Dokument in der aktuellen Fassung niemals akzeptieren, sagte May in London. Die Vorschläge zur Grenze zwischen Irland und Nordirland bedrohten die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs. Zudem würden sie den gemeinsamen britischen Markt untergraben. Das werde sie den Vertretern der EU klar machen, betonte May.



EU-Chefunterhändler Barnier hatte zuvor einen ersten Entwurf für ein Austrittsabkommen mit Großbritannien vorgestellt. Darin ist als Notlösung vorgesehen, dass im britischen Nordirland wichtige Regeln zur Zollunion und des EU-Binnenmarkts nach dem Brexit weiter gelten sollen. Damit will Brüssel Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland verhindern. EU-Vizekommissionspräsident Timmermans ermunterte das britische Volk über eine Absage des Austritts nachzudenken. Wenn es seine Meinung ändere, werde es in der europäischen Familie willkommen geheißen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.