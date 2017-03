Brief an Amtskollegen

Bundesjustizminister Maas hat sich mit einem Schreiben an seinen türkischen Amtskollegen Bozdag gewandt, in dem er die Regierung in Ankara vor einem Abbau des Rechtsstaats warnt.

Er sei in großer Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft, schreibt der SPD-Politiker in dem Brief, über den zuerst das Magazin "Der Spiegel" berichtet hat. Maas zeigte sich enttäuscht darüber, dass ein direkter Dialog mit der türkischen Seite kaum möglich sei. Bozdag hatte gestern ein geplantes Treffen mit Maas ausfallen lassen. Dem türkischen Justizminister war es verwehrt worden, in der baden-württembergischen Stadt Gaggenau eine Rede zu halten. Maas bedauert, dass das Gespräch nicht zustande kam, in dem es auch um den Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Yücel gehen sollte. Dazu schreibt der Bundesjustizminister in seinem Brief an Bozdag, der Umgang mit Yücel sei unverhältnismäßig und erschütternd.



Heute morgen ging im Rathaus von Gaggenau eine Bombendrohung ein. Am Mittag gab die Polizei Entwarnung. Es sei nichts gefunden worden.