Brief an die WADA Russland fordert Aufhebung der Sanktionen

Das Teileingeständnis wirkt kalkuliert, dass Russlands Top-Sportfunktionäre und der Sportminister in einem Brief an die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) ablegen. Der ARD-Dopingredaktion liegt das Original des Briefs vor, in dem viele Forderungen enthalten sind.

Von Jessica Sturmberg und Hajo Seppelt

