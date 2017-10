Brief an Merkel

Die insolvente Fluglinie Air Berlin hat die Bundesregierung um Geld zur Finanzierung einer Transfergesellschaft gebeten.

In einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel erklärt der Konzernvorstand, die vom Unternehmen geplanten zehn Millionen Euro reichten nicht aus, um eine Auffanglösung für die Beschäftigten anzubieten. Man hoffe daher auf Unterstützung der Länder Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen, wo Air Berlin Standorte hat, sowie vom Bund.



Eine Transfergesellschaft für rund 4.500 Mitarbeiter würde - je nach Kalkulation - bis zu 65 Millionen Euro kosten. Das Bundesarbeitsministerium hatte bereits darauf hingewiesen, dass es keine gesetzliche Grundlage für Beiträge des Bundes gebe, außer Zahlungen von der Bundesagentur für Arbeit.