Brief an Supreme Court

EU-Abgeordnete haben an den Obersten Gerichtshof der USA appelliert, US-Ermittlern den Zugriff auf Daten in Europa nicht zu gewähren.

Dies sei mit der Grundrechte-Charta der EU nicht vereinbar, schreiben die Abgeordneten um die ehemalige EU-Kommissarin Reding in einem Brief an den Supreme Court, wie das "Handelsblatt" berichtet. Der Oberste Gerichtshof der USA will bis zum Sommer entscheiden. Anlass ist ein Konflikt zwischen der US-Administration und Microsoft. Die US-Regierung hatte das IT-Unternehmen aufgefordert, personenbezogene Kundendaten an die Regierung zu übergeben, selbst wenn diese in Rechenzentren innerhalb der EU gespeichert sind.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.