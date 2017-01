Brief an Trump US-Forscher für Festhalten am Iran-Atom-Deal

Die amerikanische und iranische Nationalfahnen (dpa)

Zahlreiche Spitzenforscher der USA haben an den künftigen Präsidenten Trump appelliert, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten.

Es sei von strategischer Bedeutung und ein Bollwerk gegen eine mögliche nukleare Aufrüstung der Islamischen Republik, heißt es in einem Brief, aus dem die "New York Times"> zitiert. 37 Wissenschaftler haben das Schreiben unterzeichnet - unter anderem Nobelpreisträger und Forscher, die an der Entwicklung von Atombomben beteiligt waren.



Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran im Wahlkampf in Frage gestellt. Er sprach vom schlechtesten Deal, der je ausgehandelt worden sei. Der Vertrag war im Juli während der Amtszeit von Präsident Obama unterzeichnet worden und soll verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Im Gegenzug wurden bestimmte Sanktionen aufgehoben.