Die Bundesregierung soll schon im vergangenen Jahr von den Sicherheitsbehörden vor möglichen Briefbomben aus Griechenland gewarnt worden sein.

Die "Bild"-Zeitung berichtet unter Bezug auf einen ihr vorliegenden Bericht, die Geheimdienste hätten bereits im November auf die Möglichkeit solcher Aktionen hingewiesen. Die in Griechenland vorherrschende Meinung, wonach für die dortige desolate Wirtschaftslage Deutschland hauptverantwortlich sei, könnte zum Anlass für Gewalttaten genommen werden.



Am vergangenen Donnerstag war im Bundesfinanzministerium eine Briefbombe abgefangen worden. Das Paket war an Finanzminister Schäuble adressiert. Eine griechische Extremistengruppe hat sich im Internet zu der Tat bekannt.