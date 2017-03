Bei den Ermittlungen zum Anschlag in London ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, handelt es sich um einen 30-Jährigen, der im mittelenglischen Birmingham unter dem Verdacht, terroristische Angriffe vorzubereiten, gefasst worden sei. Birmingham gilt als Hochburg der Islamistenszene in Großbritannien. - Seit dem Anschlag am Mittwoch hatte die britische Polizei nunmehr insgesamt zwölf Verdächtige in Gewahrsam genommen, zehn von ihnen aber bereits wieder freigelassen, darunter eine 32-jährige Frau gegen Kaution. Ein 58-Jähriger, der ebenfalls in Birmingham festgenommen wurde, befindet sich noch in Gewahrsam.