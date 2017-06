Endlich gibt es wieder einmal eine gute Nachricht für Theresa May. Seit der desaströsen Wahl am 8. Juni hagelte es Niederschläge in Serie. Sie gilt als Regierungschefin auf Abruf, nachdem sich ihre Autorität in fast nie dagewesener Geschwindigkeit fast aufgelöst hat.

Diesen Erfolg, sich von der DUP tolerieren zu lassen, brauchte Theresa May also dringend, damit ihr die innerparteilichen Kritiker erst einmal die Luft zum Atmen und regieren lassen. Das hat sie gegenüber der DUP aber auch fast erpressbar gemacht. Eine Milliarde Pfund, wenn nicht eineinhalb, sind ein stolzer Preis, den sie für die Stimmen der zehn Abgeordneten der DUP zu bezahlen bereit ist. Die nordirische DUP, die die enge Bindung an London sucht, hätte vermutlich ohnehin für Theresa May gestimmt. Aber keine formale Mehrheit vorzeigen zu können, wäre für die Premierministerin eine weitere schmerzhafte Demütigung gewesen.

Was aber, wenn bei künftig anstehenden Abstimmungen andere Grüppchen im Regierungslager auch ihren Preis verlangen? Zehn Brexit-Hardliner bei den Tories könnten sich schnell zusammentun und ihre Muskeln spielen lassen. Wird May dann auf Stimmen von Labour spekulieren? Sie hat zwar in der Regierungserklärung einen versöhnlichen, um Konsens mit der Opposition bemühten Ton angeschlagen. Das muss sich in der Praxis aber erst einmal noch beweisen, und Jeremy Corbyn hat klargestellt, dass er Theresa May nicht stabilisieren, sondern stürzen will.

Brexit kann den Friedensprozess in Irland gefährden

Theresa May blieb letztlich nichts anderes übrig, als der DUP nachzugeben. Schottland und Wales protestieren bereits und fühlen sich gegenüber Nordirland benachteiligt. Aber vor allem wird der Deal mit der DUP ohne Rücksicht auf die fragile politische Situation in Nordirland abgeschlossen. Die eine Milliarde Pfund könnten zwar allen in Nordirland zu Gute kommen. Aber es gibt ein wichtiges Detail: Veteranen der britischen Armee werden jetzt auch in Nordirland bevorzugt, bei der Wohnungssuche, der ärztlichen Versorgung und der Suche nach einem Schulplatz. Dieser Punkt wird noch für Ärger sorgen, denn er bevorzugt eine Seite im Nordirland-Friedensprozess.

Schon vor dem EU-Referendum haben sich die Brexit-Befürworter wenig darum geschert, was ein Brexit für Irland und Nordirland bedeuten würden. Die Menschen in Nordirland werden durch den Brexit einem gewaltigen Belastungstest ausgesetzt. Sie wollen die offenen Grenzen zur Republik Irland bewahren. Im schlimmsten Fall kann der Brexit sogar den Friedensprozess gefährden. Viele Nordiren erwarten weder von der eigenen Regionalregierung in Belfast noch von London allzu viel. Sie hoffen jetzt mehr denn je auf die EU. Von deren Entgegenkommen und Engagement wird einiges abhängen, dass die alten Gespenster in Nordirland nicht wieder lebendig werden.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.