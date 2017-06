Eines muss man den Briten ja lassen: Sie bewahren beachtliche Ruhe, während ihr Land die am meisten aufwühlende Phase seiner Geschichte der letzten 30 Jahre durchlebt. In weniger als zwei Jahren wird Großbritannien die EU verlassen, die Verhandlungen beginnen in knapp zwei Wochen. Als wäre das nicht der Erschütterung genug, hat es drei Terroranschläge innerhalb von nur drei Monaten gegeben. Der letzte geschah fünf Tage vor der Wahl.

Drei Themen geben den Ton an: Brexit, Sozialpolitik und Terror

Niemand ruft hier den "Krieg gegen den Terror" oder sogar den "Krieg gegen den Islam" aus. Die Bevölkerung reagiert besonnen. Dass der Wahlkampf nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt wurde, ist ebenfalls richtig. Die Briten möchten Antworten auf die Frage erhalten, was ihre Regierung tun möchte, um sie vor dem außer Kontrolle geratenen "homegrown terrorism" zu beschützen. Die Mörder leben mitten in der britischen Gesellschaft. Einer der drei Terroristen von der London Bridge hat als Zugbegleiter für die Londoner U-Bahnen gearbeitet. Die Suche nach der geeigneten Strategie gegen den Terrorismus gehört selbstverständlich auch unmittelbar vor den Wahlen zum Unterhaus diskutiert.

Der Wahlkampf 2017 ist wie kein anderer. Premierministerin Theresa May hatte vorgezogene Neuwahlen herbeigeführt, um politische Rückendeckung für die schwierigen Brexit-Verhandlungen mit der EU zu bekommen. Sie hatte lange davor gezögert, während viele in der Partei sie zu den Neuwahlen drängten. Jetzt dürfte Theresa May ins Grübeln geraten, ob sie nicht besser ihre Scheu vor zu großen Risiken beibehalten hätte.

Denn der Brexit ist – anders als von ihr geplant – nicht das unumstrittene Thema Nummer 1 bei den Unterhauswahlen. Es sind gleich drei machtvolle Themen, die die Wahlentscheidung beeinflussen: der Brexit, die Sozialpolitik und jetzt auch noch der Terror.

Mehr als 20.000 islamistischen Gotteskrieger oder Mitläufer im Land

Schon vor Manchester und London Bridge changierte der Wahlkampf: Am Anfang dominierte der Brexit und gab Theresa May einen klaren Vorteil, dann drangen die sozialen Probleme immer mehr ins Bewusstsein der Wähler und verhalfen Labour-Chef Jeremy Corbyn zu völlig unerwartetem Aufwind. Jetzt drängt ein drittes Großthema mit voller Wucht in die Wahlkampfarena: die mehr als 20 000 islamistischen Gotteskrieger oder Mitläufer im Land, die eine tödliche Bedrohung darstellen.

Auch hier wirkte Premierministerin Theresa May unvorbereitet und schlecht aufgestellt. Offenbar war sie so von der Idee fixiert, dass sie als die leuchtende Führungskraft gewählt wird, die das Jahrhundertprojekt des Brexit stemmen kann, dass sie jetzt selbst auf ihrem ureigenen Gebiet als ehemalige Innenministerin völlig in die Defensive geraten ist.

Premierministerin Theresa May hatte einen guten Start hingelegt und die britische Politik mit Umsicht aus den ersten Stürmen nach dem Referendum herausgeführt. Ausgerechnet in einer der schwersten Krisen des Landes hat sie diese souveräne Haltung bislang leider so nicht weiter demonstrieren können.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.