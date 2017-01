Brok (CDU) EU-Staaten sollten enger zusammenarbeiten

Der Europa-Abgeordnete Brok (CDU) gibt nach 13 Jahren den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss ab (Archivbild) (imago / Oryk Haist)

Angesichts der "America first"-Strategie der neuen US-Regierung rechnet der scheidende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, Brok, mit einer engeren Zusammenarbeit der EU-Staaten.

Jeder Nationalstaat für sich werde in einer globalen Ordnung untergehen, die von China und dem amerikanischen Präsidenten Trump bestimmt werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Lösungen seien in Sicht, wenn man sie gemeinsam bewältige. In Brüssel wird heute ein Nachfolger von Brok gewählt, der 13 Jahre Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten war. Ihm soll der Europaabgeordnete und frühere Ministerpräsident von Niedersachsen, McAllister, folgen, der ebenfalls ein CDU-Politiker ist.