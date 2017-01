Brok Europa muss sich stärker für Frieden in Nahost engagieren

Elmar Brok, CDU-Europaabgeordneter. (picture alliance / dpa / Karlheinz Schindler)

Der CDU-Europaabgeordnete Brok hat von Europa mehr Engagement für einen Frieden im Nahen Osten gefordert.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses sagte im Deutschlandfunk, derzeit sei der europäische Einfluss auf die Entwicklungen zwischen Israelis und Palästinensern relativ gering. Er sprach sich dafür aus, das so genannte Nahost-Quartett aus Europäischer Union, den USA, Russland und UNO wieder voranzubringen. Europa habe bei den Palästinensern einen hohen Stellenwert, während die USA dort nicht als fairer Vermittler betrachtet würden, so Brok, der in den vergangenen Tagen den Nahen Osten bereist hat. Umgekehrt werde Europa von den Israelis gegenwärtig mit großem Misstrauen gesehen.