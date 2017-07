Das Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein darf nur mit gedrosselter Leistung wieder in Betrieb genommen werden.

Grund sei eine ungewöhnlich schnelle und starke Korrosion an Brennstäben, teilte Landesenergieminister Habeck in Kiel mit. Gründe dafür seien eine vor Jahren vorgenommene Leistungserhöhung sowie ein immer häufigeres schnelles Hoch- und Runterfahren des Reaktors. Im Februar waren im Zuge einer Revision Oxidschichten an Brennstäben festgestellt worden. Diese sind nicht nur dicker, sondern entstanden auch schneller und an anderen Stellen als erwartet. Seitdem ist der Reaktor vom Netz. Einen Termin für das Wiederanfahren gibt es noch nicht.