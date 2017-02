Brüchige Waffenruhe Russland soll laut Nato Einfluss in Ostukraine geltend machen

Ein zerstörter Wohnblock in der ostukrainischen Industriestadt Awdijiwka. (picture alliance / dpa / Friedemann Kohler)

Die Nato hat Russland aufgefordert, für die Einhaltung der Waffenruhe in der Ostukraine zu sorgen.

Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, der Kreml solle seinen "beachtlichen Einfluss" auf die Separatisten nutzen. Der Vizechef der OSZE-Mission, Hug, erklärte auf Twitter, die Waffenruhe sei sehr brüchig und müsse stabilisiert werden. Die ukrainische Regierung wies den prorussischen Separatisten die Verantwortung für die Entwicklung zu. Kiew befürchtet, die Unterstützung der USA durch einen russlandfreundlichen Kurs von Präsident Trump zu verlieren. In den vergangenen Tagen hatte es in der ostukrainischen Industriestadt Awdijiwka die schwersten Gefechte seit Monaten gegeben. Nach Angaben beider Seiten hat sich die Lage inzwischen wieder etwas entspannt.