Bundeswirtschaftsminister Altmaier dämpft Hoffnungen auf eine rasche Einigung über die sogenannte Brückenteilzeit.

Er sei zuversichtlich, dass sich Union und SPD in absehbarer Zeit verständigen und einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorlegen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Allerdings dürften die neuen Regeln für die Unternehmen keine zu hohen zusätzlichen Belastungen mit sich bringen. Hier seien noch eine Menge Details zu klären, betonte Altmaier. Arbeitsminister Heil von der SPD hatte einen Entwurf vorgelegt, der ein Recht auf Rückkehr aus Teilzeit in Vollzeit vorsieht. Demnach sollen Beschäftigte vom nächsten Jahr befristet in Teilzeit gehen dürfen. Für kleinere Unternehmen sind indes Einschränkungen geplant.



SPD-Fraktionschefin Nahles hatte erklärt, das Gesetz solle noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.