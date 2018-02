Der einzige noch lebende mutmaßliche Attentäter der Terroranschläge von Paris, Abdeslam, wird dem nächsten Gerichtstermin in Brüssel fernbleiben.

Der 28-jährige Franzose werde nicht zu der für Donnerstag angesetzten Anhörung erscheinen, teilte ein Justizsprecher mit. Der Grund dafür wurde nicht genannt. Bereits zum Auftakt des Verfahrens hatte sich der Beschuldigte geweigert, Fragen zu beantworten. Abdeslam ist wegen Schüssen auf Polizisten in Belgien im März 2016 angeklagt.



Für die Attentate in Paris wird ihm erst später der Prozess gemacht. Dann wird in der französischen Hauptstadt verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.