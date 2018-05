Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran kommen die europäischen Unterzeichnerstaaten zu Beratungen in Brüssel zusammen.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini will sich zunächst mit den Außenministern Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens treffen. Später werde dann der iranische Außenminister Sarif dazukommen. Dessen Sprecher erklärte in Teheran, Sarif werde sich zuvor in Peking und Moskau aufhalten.



Die europäischen Unterzeichnerstaaten sowie China und Russland wollen an dem Atomabkommen von 2015 festhalten. US-Präsident Trump hatte es am Dienstag einseitig aufgekündigt und erklärt, aufgehobene Sanktionen würden wieder in Kraft gesetzt. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Münster, mit dem Ausstieg füge Washington dem Vertrauen in die internationale Ordnung Schaden zu.

11.05.2018