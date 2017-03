Die Außenminister der Nato-Länder kommen am Vormittag erstmals mit ihrem neuen US-Kollegen Tillerson zusammen.

Bei den Gesprächen in Brüssel geht es unter anderem um die Forderung aus Washington nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten. Laut Nato-Generalsekretär Stoltenberg gibt es die Idee, dass jedes Land Pläne zur Erfüllung des sogenannten Zwei-Prozent-Ziels erarbeitet. Dieses sieht vor, dass alle Bündnisstaaten bis 2024 ihre Ausgaben für das Militär auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben. Jüngsten Zahlen zufolge erreichen bislang neben den USA lediglich Griechenland, Estland, Großbritannien und Polen diese Vorgabe. Deutschland liegt trotz deutlich steigender Verteidigungsausgaben bei 1,2 Prozent. Der Grund dafür ist, dass sich höhere Ausgaben nur dann positiv auf die Quote auswirken, wenn sie das Wirtschaftswachstum klar übertreffen. Deswegen ist das Zwei-Prozent-Ziel in Deutschland und anderen Bündnisstaaten umstritten.



Weitere Themen in Brüssel sind der Kampf gegen die Terrormiliz IS sowie die Lage in der Ukraine und die Rolle Russlands in dem dortigen Konflikt.