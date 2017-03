Die Europäische Union hat den türkischen Vertreter bei der EU in Brüssel einbestellt.

Anlass ist eine Aussage von Präsident Erdogan, wonach kein Europäer in Sicherheit und Frieden die Straßen betreten könne, wenn Europa seinen jetzigen Weg fortsetze. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini erklärte, man wolle wissen, was Präsident Erdogan mit dieser Äußerung genau meine. Das Verhältnis zwischen der EU und der Führung in Ankara ist wegen der Verbote von Wahlkampfauftritten vor dem türkischen Verfassungsreferendum gespannt. Erdogan hatte die EU mehrfach dafür kritisiert und Deutschland sowie den Niederlanden "Nazi-Methoden" vorgeworfen.