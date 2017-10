Am zweiten und letzten Tag des Brüsseler EU-Gipfels sind die Staats- und Regierungschefs zu Beratungen über den Brexit zusammengekommen.

Großbritannien ist an den Gesprächen zu diesem Thema nicht beteiligt. EU-Kommissionspräsident Juncker forderte von dem Land konkrete Angaben. Es gebe bislang zwar einige Details, aber nicht alle, die benötigt würden, sagte Juncker am Rande des Gipfels. Dort geht es heute auch um eine Reform der Staatengemeinschaft. Diskutiert wird unter anderem über den schrittweisen Aufbau einer Verteidigungsunion, die Flüchtlingsverteilung und die Stärkung der Währungsunion.



Gestern hatten die Gipfelteilnehmer nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel unter anderem beschlossen, jene Finanzhilfen zu kürzen, die die Türkei im Rahmen der EU-Beitrittsgespräche erhält. Grund sei die schlechte Menschenrechtslage in dem Land, sagte die Kanzlerin. Außerdem wollen die EU-Staaten die zentrale Flüchtlingsroute über das Mittelmeer endgültig schließen.