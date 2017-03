Nachrichten   

EU-Kommissionschef Juncker präsentiert am Nachmittag ein Grundsatzpapier zur Zukunft Europas.

Damit solle den Staats- und Regierungschefs für das Gipfeltreffen in Rom am 25. März die Gelegenheit zum Nachdenken darüber gegeben werden, wie nach dem Brexit Geschlossenheit und Zusammenarbeit zwischen den verbleibenden 27 EU-Staaten künftig gesichert werden könnten, sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Juncker wolle dafür Optionen aufzeigen.



Nach dem britischen Votum für den Austritt aus der EU hatten die übrigen europäischen Staats- und Regierungschefs zuletzt im Januar auf Malta grundsätzliche Fragen zur Zukunft der Staatengemeinschaft diskutiert.

Ende März kommen die EU-Spitzen zum 60. Jahrestag der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Rom zusammen.