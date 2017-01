Brüssel EU lädt Politiker Serbiens und des Kosovos zu Gesprächen ein

Serbien provoziert Kosovo mit Zug in den Nationalfarben (AFP, Oliver Bunic)

Die Europäische Union will mit einem Treffen in Brüssel Bewegung in die schwierigen Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo bringen.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini lud die Regierungsspitzen beider Länder für morgen Abend zu Gesprächen ein. Nach der Wiederaufnahme des Bahnverkehrs Mitte Januar hatte das Kosovo einen Zug in den serbischen Nationalfarben und mit der Aufschrift "Kosovo ist Serbien" an einer Grenzüberquerung gehindert. In Belgrad wurde daraufhin mit einem Einsatz der Armee gedroht.



Das überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo spaltete sich 2008 von Serbien ab und ist heute von mehr als hundert Ländern als unabhängiger Staat anerkannt. Belgrad betrachtet die frühere Provinz weiter als sein Staatsgebiet.