Der Präsident des Europäischen Parlaments, Tajani, hat Äußerungen von EU-Kommissionspräsident Juncker über Italien scharf kritisiert.

Der Italiener schrieb in einer Twitter-Nachricht, er verlange von Juncker, dass dieser die ihm zugeschriebenen Aussagen umgehend dementiere. Sollten sie jedoch wahr sein, seien sie inakzeptabel. Tajani sagte nicht, auf welche Äußerungen er sich konkret bezog. Juncker hatte gestern in Brüssel aber unter anderem erklärt, Italien müsse sich mehr um seine armen Regionen kümmern und etwa stärker gegen Korruption vorgehen. Er akzeptiere es nicht länger, dass alles, was im Süden Italiens schieflaufe, mit mangelnder Hilfe der EU begründet werde. Der Chef der rechtsextremen Lega in Italien, Salvini, nannte diese Aussagen "beschämend und rassistisch".



Erst kürzlich hatte sich der deutsche EU-Haushaltskommissar Oettinger für Kritik am Ausgang der italienischen Parlamentswahl entschuldigen müssen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.