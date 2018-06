In Brüssel beraten eine Reihe von EU-Staaten über neue Ansätze in der europäischen Flüchtlingspolitik.

Bundeskanzlerin Merkel will sich nach eigenen Worten für "bi- oder trilaterale Absprachen" einsetzen, um die sogenannte Sekundärmigration in den Griff zu bekommen. Damit ist gemeint, dass Flüchtlinge nach einer Registrierung in einem EU-Land weiterreisen und in anderen Ländern Asylanträge stellen. Merkel steht innenpolitisch unter Druck. CSU-Chef Seehofer will Anfang Juli notfalls im Alleingang verfügen, dass bereits registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Österreichs Bundeskanzler Kurz betonte in Brüssel indes, heute gehe es nicht um den innerdeutschen Streit.



Italien legte auf der Sitzung nach Agenturberichten einen Zehn-Punkte-Plan vor. Ziel ist es nach den Worten von Ministerpräsident Conte, die Dublin-Regeln zu ersetzen. Sie sehen vor, dass Flüchtlinge in dem Land Asyl beantragen, wo sie zum ersten Mal das Gebiet der EU betreten.

