In Brüssel haben sich Vertreter der Europäischen Union und Großbritanniens zur zweiten Verhandlungsrunde über den EU-Austritt getroffen.

Dazu kamen am Vormittag der britische Brexit-Minister Davis und EU-Verhandlungsführer Barnier zusammen. Beide betonten ihren Willen, inhaltlich voranzukommen. Die Verhandlungen sind auf vier Tage angesetzt. Dabei geht es unter anderem um finanzielle Forderungen der EU über den britischen EU-Austritt im März 2019 hinaus. Hintergrund ist der mehrjährige Finanzplan der EU, der noch bis Ende 2020 läuft. Zudem soll sich Großbritannien an den Pensionszahlungen für ehemalige EU-Beamte beteiligen, die während der EU-Mitgliedschaft entstanden sind. Die Gesamtsumme wird auf 60 bis 100 Milliarden Euro geschätzt. Großbritannien hat bisher nicht anerkannt, dass es zu Zahlungen verpflichtet ist.



Über die Verhandlungsergebnisse wollen Barnier und Davis am kommenden Donnerstag in einer Pressekonferenz informieren.