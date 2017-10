Die britische Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker haben sich für mehr Tempo bei den Brexitverhandlungen ausgesprochen.

Fortschritte seien dringend nötig, erklärten May und Juncker gestern Abend in Brüssel. Man habe die bislang erzielten Fortschritte im Austrittsverfahren Revue passieren lassen und sei sich einig, dass diese Bemühungen beschleunigt werden sollten.



London will die EU in knapp 18 Monaten verlassen und bei den Verhandlungen über die Modalitäten möglichst bald über die künftigen Beziehungen sprechen. Brüssel will dagegen erst den Rechtsstatus von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in der Europäischen Union klären. Am Donnerstag und Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Dabei wird es auch um den Brexit gehen.