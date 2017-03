Die Außen- und Verteidigungsminister der EU wollen ein Führungszentrum für militärische Auslandseinsätze auf den Weg bringen.

Von dort sollen zunächst Ausbildungseinsätze in Mali, Somalia und der Zentralafrikanischen Republik geleitet werden. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte vor einem Treffen der Minister in Brüssel, das geplante Zentrum sei ein großer Schritt nach vorne. Es gehe dabei aber nicht um die Schaffung einer europäischen Armee.



Offiziell heißt die Führungszelle "Militärische Planungs- und Führungsfähigkeit", die EU vermeidet bewusst den Begriff Hauptquartier. Grund ist der Widerstand gegen den Aufbau einer europäischen Armee in einigen Mitgliedsländern. So sagte der britische Verteidigungsminister Fallon in Brüssel, seine Regierung fordere die EU auf, enger mit der Nato zusammenzuarbeiten und unnötige Doppelungen zu vermeiden.