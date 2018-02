Mehr als zwei Jahre nach den islamistischen Anschlägen in Paris mit 130 Toten hat in Brüssel ein Prozess gegen den einzigen überlebenden Tatverdächtigen begonnen.

Der 28-jährige Salah Abdeslam verweigerte zu Beginn des Verfahrens die Aussage. Der französische Staatsbürger marokkanischer Abstammung steht in Brüssel nicht wegen der Anschläge von Paris, sondern wegen der Vorfälle bei seiner Festnahme im März 2016 vor Gericht. Damals hatte er auf Polizisten geschossen und sie dabei verletzt. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Abdeslam sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft und wird an jedem Prozesstag nach Brüssel gebracht.



Das Verfahren wegen der Anschläge in Paris beginnt frühestens im kommenden Jahr.

