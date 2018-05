Die Nato-Staaten haben Russland über ein im Herbst geplantes Großmanöver im nordöstlichen Bündnisgebiet informiert.

An der Übung werden rund 40.000 Soldaten teilnehmen. 8.000 davon will Deutschland stellen, wie in Brüssel mitgeteilt wurde. Dort traf sich heute zum ersten Mal in diesem Jahr der Nato-Russland-Rat. Der Austausch bei der Sitzung sei offen und sachlich gewesen, hieß es im Anschluss. Aggressive Töne habe es nicht gegeben. Wegen des Ukrainekonflikts lag der Dialog einige Jahre auf Eis, zur Zeit finden die Treffen des Nato-Russland-Rates unregelmäßig statt.

