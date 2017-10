Zum dritten Mal in diesem Jahr kommt heute der Nato-Russland-Rat zusammen.

Die Botschafter beider Seiten treffen sich im Hauptquartier des Nordatlantikpakts in Brüssel. Themen sind die Sicherheitslage in Afghanistan, die Ukraine-Krise und Schritte zur Risikoreduzierung zwischen den Streitkräften in Osteuropa. Die Nato will auch Russlands Manöver "Sapad 2017" vom September ansprechen. Bei ihm wurden der Militärallianz zufolge weit mehr Soldaten eingesetzt als von Moskau angegeben. Die Nato hält dies für eine bewusste Täuschung. Generalsekretär Stoltenberg informiert nach dem Treffen über die Ergebnisse.



Wegen der Ukraine-Krise waren die Gespräche im Nato-Russland-Rat fast zwei Jahre ausgesetzt worden. Im April 2016 wurden sie wieder aufgenommen.