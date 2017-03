Die Nato hat ihr geplantes Außenministertreffen vorgezogen, um die Teilnahme von US-Außenminister Tillerson zu ermöglichen.

Das für Mitte der kommenden Woche geplante Treffen findet nun schon an diesem Freitag statt, wie das Bündnis mitteilte. Damit kann Tillerson direkt von einem Türkeibesuch zur Nato nach Brüssel reisen. Er hatte seine Teilnahme am ursprünglichen Termin ohne Angabe genauer Gründe abgesagt.



Das Verhältnis zwischen den USA und vielen Nato-Partnern gilt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump als angespannt. Trump fordert von den Alliierten höhere Verteidigungsausgaben.



Die Gespräche am Freitag dienen der Vorbereitung des Treffens der Staats- und Regierungschefs am 25. Mai.