Die Europäische Union wird wegen der angekündigten Neuwahlen in Großbritannien ihre Pläne für die Brexit-Verhandlungen nicht ändern.

Das erklärte ein Sprecher von Ratspräsident Tusk in Brüssel. Die von den anderen 27-Mitgliedsstaaten bereits abgestimmten Leitlinien sollen demnach Ende des Monats auf einem EU-Gipfel beschlossen werden. Die britische Premierministerin May will am 8. Juni ein neues Parlament wählen lassen, um sich die volle Rückendeckung für die Verhandlungen über den EU-Austritt des Landes zu sichern. Bereits morgen sollen die Abgeordneten den Weg dafür freimachen. May benötigt für ihr Vorhaben eine Zweidrittel-Mehrheit im Unterhaus in London.

Die nächste reguläre Parlamentswahl hätte 2020 angestanden.