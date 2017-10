Die britische Premierministerin May reist heute nach Brüssel, um sich in die stockenden Verhandlungen über den EU-Austritt ihres Landes einzuschalten.

Nach Angaben aus London trifft sie am Nachmittag Kommissionspräsident Juncker und den Chefunterhändler der EU für den Brexit, Barnier. Die Reise sei schon länger geplant gewesen, um den EU-Gipfel vorzubereiten, der am Donnerstag beginnt, hieß es. May wird von dem für den Brexit zuständigen Minister Davis begleitet. In der vergangenen Woche war die fünfte Verhandlungsrunde ohne konkrete Fortschritte zuende gegangen. Barnier hatte anschließend erklärt, er könne dem EU-Gipfel nicht empfehlen, die zweite Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einzuleiten.